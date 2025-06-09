iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Кривбасс назначил экс-наставника Шахтера главным тренером

Вакантная должность в пятой команде Премьер-лиги досталась иностранцу.
Сегодня, 10:42       Автор: Антон Федорцив
Патрик ван Леувен / Металлист 1925
Патрик ван Леувен / Металлист 1925

Криворожский Кривбасс определился с наставником команды. Новым главным тренером стал Патрик ван Леувен, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец заключил с Кривбассом контракт на 3 года. Ван Леувен раньше работал с рядом отечественных команд. На уровне Премьер-лиги он тренировал Зарю из Луганска и донецкий Шахтер, а в сезоне 2024/25 – перволиговый Металлист 1925 из Харькова.

По итогам кампании 2022/23 Ван Леувен был признан тренером сезона УПЛ. Также он возглавлял алма-атинский Кайрат и Маккаби из Тель-Авива. В 2006–2013 гг. нидерландский специалист работал координатором академии "горняков".

К слову, накануне Премьер-лига раздала индивидуальные награды сезона 2024/25.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: кривбасс Патрик ван Леувен

Статьи по теме

Ван Леувен описал желаемый игровой стиль Кривбасса Ван Леувен описал желаемый игровой стиль Кривбасса
УПЛ: Ворскла, Кудривка, Металлист 1925 и Левый Берег определят двух участников высшего дивизиона УПЛ: Ворскла, Кудривка, Металлист 1925 и Левый Берег определят двух участников высшего дивизиона
Кривбасс объявил о прощании с Вернидубом Кривбасс объявил о прощании с Вернидубом
Ворскла подтвердила отставку Максимова, сославшись на слова тренера в СМИ Ворскла подтвердила отставку Максимова, сославшись на слова тренера в СМИ

Видео

Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов
Канада - Украина 4:2 обзор матча и видео голов

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" сыграют с Канадой в товарищеском турнире
просмотров
Рейтинг WTA: Свитолина приблизилась к первой десятке, Швентек снова потеряла позиции
просмотров
Рейтинг ATP: Синнер сохранил лидерство, Алькарас остался вторым, а Сачко приблизился ко второй сотне
просмотров
Футбол сегодня: Италия против Молдовы, Хорватия примет Чехию и другие матчи отбора к ЧМ-2026
просмотров

Последние новости

Украина15:25
Ворскла подтвердила отставку Максимова, сославшись на слова тренера в СМИ
Формула 115:04
Сайнс провел показательный заезд на новой трассе Гран-при Испании
Европа14:57
Тренер Пармы покинул занимаемую должность ради работы в Интере
Европа14:38
Челси подписал очередного таланта на длительный срок
Бокс14:10
Бокс: расписание боев
Бокс13:58
Назван соперник, ради которого Диллиан Уайт отказался от запланированного боя
Формула 113:54
Мультичемпион Формулы-1 овладел новой профессией
Европа13:22
Боруссия Д готова в третий раз приютить списанную звезду МЮ
Европа12:55
Цыганков попал в шорт-лист трех клубов АПЛ
Украина12:51
Ван Леувен описал желаемый игровой стиль Кривбасса
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK