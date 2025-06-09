Кривбасс назначил экс-наставника Шахтера главным тренером

Криворожский Кривбасс определился с наставником команды. Новым главным тренером стал Патрик ван Леувен, сообщает официальный сайт клуба.

Нидерландец заключил с Кривбассом контракт на 3 года. Ван Леувен раньше работал с рядом отечественных команд. На уровне Премьер-лиги он тренировал Зарю из Луганска и донецкий Шахтер, а в сезоне 2024/25 – перволиговый Металлист 1925 из Харькова.

По итогам кампании 2022/23 Ван Леувен был признан тренером сезона УПЛ. Также он возглавлял алма-атинский Кайрат и Маккаби из Тель-Авива. В 2006–2013 гг. нидерландский специалист работал координатором академии "горняков".

К слову, накануне Премьер-лига раздала индивидуальные награды сезона 2024/25.

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