УПЛ раздала награды по итогам сезона

Украинская Премьер-лига подытожила опрос клубов относительно героев сезона. Определились лучшие тренер, арбитр, футболист, вратарь и молодой игрок чемпионата, сообщает УПЛ в Facebook.

Призы достались представителям чемпиона и вице-чемпиона Украины. В частности, защитник киевского Динамо Тарас Михавко и форвард "бело-синих" Владислав Ванат стали лучшим молодым игроком и лучшим футболистом Премьер-лиги.

Тем временем Александрия получила другие две награды. Руслан Ротань, уже перебравшийся в житомирское Полесье, признан лучшим тренером сезона. В свою очередь голкипер Георгий Ермаков – лучший вратарь УПЛ.

Обладатели наград сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги:

лучший тренер – Руслан Ротань

лучший арбитр – Николай Балакин

лучший футболист – Владислав Ванат

лучший вратарь – Георгий Ермаков

лучший молодой игрок – Тарас Михавко

К слову, ранее киевская Оболонь подтвердила отставку главного тренера Сергея Шищенко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!