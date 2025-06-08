УПЛ раздала награды по итогам сезона
Украинская Премьер-лига подытожила опрос клубов относительно героев сезона. Определились лучшие тренер, арбитр, футболист, вратарь и молодой игрок чемпионата, сообщает УПЛ в Facebook.
Призы достались представителям чемпиона и вице-чемпиона Украины. В частности, защитник киевского Динамо Тарас Михавко и форвард "бело-синих" Владислав Ванат стали лучшим молодым игроком и лучшим футболистом Премьер-лиги.
Тем временем Александрия получила другие две награды. Руслан Ротань, уже перебравшийся в житомирское Полесье, признан лучшим тренером сезона. В свою очередь голкипер Георгий Ермаков – лучший вратарь УПЛ.
Обладатели наград сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги:
- лучший тренер – Руслан Ротань
- лучший арбитр – Николай Балакин
- лучший футболист – Владислав Ванат
- лучший вратарь – Георгий Ермаков
- лучший молодой игрок – Тарас Михавко
К слову, ранее киевская Оболонь подтвердила отставку главного тренера Сергея Шищенко.
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