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УПЛ раздала награды по итогам сезона

Элитный дивизион отметил лучших в кампании 2024/25.
Сегодня, 12:51       Автор: Антон Федорцив
Владислав Ванат / ФК Динамо
Владислав Ванат / ФК Динамо

Украинская Премьер-лига подытожила опрос клубов относительно героев сезона. Определились лучшие тренер, арбитр, футболист, вратарь и молодой игрок чемпионата, сообщает УПЛ в Facebook.

Призы достались представителям чемпиона и вице-чемпиона Украины. В частности, защитник киевского Динамо Тарас Михавко и форвард "бело-синих" Владислав Ванат стали лучшим молодым игроком и лучшим футболистом Премьер-лиги.

Тем временем Александрия получила другие две награды. Руслан Ротань, уже перебравшийся в житомирское Полесье, признан лучшим тренером сезона. В свою очередь голкипер Георгий Ермаков – лучший вратарь УПЛ.

Обладатели наград сезона 2024/25 украинской Премьер-лиги:

  • лучший тренер – Руслан Ротань
  • лучший арбитр – Николай Балакин
  • лучший футболист – Владислав Ванат
  • лучший вратарь – Георгий Ермаков
  • лучший молодой игрок – Тарас Михавко

К слову, ранее киевская Оболонь подтвердила отставку главного тренера Сергея Шищенко.

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