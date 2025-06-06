Оболонь объявила об уходе Шищенко

Специалист справился с задачей спасти клуб от вылета.

Оболонь сообщила о прекращении сотрудничества с главным тренером команды Сергеем Шищенко.

Стороны разорвали контракт по обоюдному согласию сторон. Решение вступит в силу 16 июня.

Шищенко возглавил киевский клуб в сентябре прошлого года. За этот период Оболонь провела 25 официальных матчей, в которых команда одержала 8 побед, 7 раз сыграла вничью и потерпела 10 поражений.

Под руководством Шищенко пивовары завершили сезон-2024/25 на 11-й позиции в турнирной таблице УПЛ.

Ранее сообщалось, что ЛНЗ нашел замену Григорчуку.

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