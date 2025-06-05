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ЛНЗ нашел замену Григорчуку

Черкасский клуб огласил о назначении нового главного тренера.
Сегодня, 11:28       Автор: Василий Войтюк
Виталий Пономарев, ЛНЗ
Виталий Пономарев, ЛНЗ

Представитель Украинской Премьер-лиги ФК ЛНЗ назначил нового главного тренера.

Им стал опытный Виталий Пономарев, который ранее исполнял такие же обязанности во львовском Рухе.

"Клуб искренне поздравляет Виталия Пономарева с началом нового этапа в его тренерской карьере. Мы убеждены, что его опыт, амбиции и видение футбола станут важными составляющими развития клуба!", - говорится в заявлении клуба

Также стоит отметить, что под его руководством юношеская команда львовского Руха дважды становилась чемпионом Украины среди U19 в сезонах 21/22 и 22/23, а также дошла до 1/8 финала Юношеской лиги УЕФА.

Ранее Украинская Премьер-лига объявила лучших игроков и тренеров мая. Призы достались представителям львовских Карпат и Александрии.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ЛНЗ

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