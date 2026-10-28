Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины

В среду, 28 октября, черкасский ЛНЗ принимал на своем поле харьковский Металлист в рамках 1/8 финала Кубка Украины.

Вице-чемпион УПЛ прошлого сезона потерпел неожиданное поражение со счетом 0:1 от представителя Первой лиги и прекратил борьбу в турнире.

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Определяющим в кубковом противостоянии стал гол, забитый Металлистом ближе к концу встречи. На 81-й минуте харьковчане заработали штрафной практически на линии чужой штрафной площадки, а Даниил Кайдалов эффектно пробил со стандарта под перекладину.

Черкасская команда в оставшееся время уже не успела отыграться и перевести матч в серию пенальти, а этот забитый мяч так и остался единственным в поединке.

Кубок Украины

1/8 финала

ЛНЗ - Металлист 0:1

Гол: Кайдалов, 81

ЛНЗ: Ледвий, Китела, Слюбик, Дидык, Драмбаев, Кузык (Пасич, 81), Рябов (Доник, 61), Таллес (Якубу, 75), Твердохлиб, Ассинор (Дэвид, 81), Цара (Ндиага, 55).

Металлист: Плетнев, Порох, Шерстюк (Мизюк, 73), Абрамов, Дигтярь, Кайдалов (Ориховский, 86), Тепляков, Багачанский, Цвиренко, Вернаттус (Исаенко, 90+6), Приходько.

Предупреждения: Китела - Шерстюк, Багачанский.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Кубка Украины.

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