Ломаченко подпишет новый контракт со своей бывшей промоутерской компанией
Вернуться в ринг боксер может в феврале следующего года.
Журналист Дэн Рафаэль сообщил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко подпишет новое соглашение со своей бывшей промоутерской компанией Top Rank Боба Арума.
Также, по информации обозревателя, боксеру могут организовать поединки с Чарли Суаресом и О'Шаки Фостером.
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"Долго общался с Арумом, и он сказал, что Top Rank заключает новое соглашение с Ломаченко. Он вернется в феврале и встретится с Чарли Суаресом. Если победит, то, вероятно, проведет титульный бой с Фостером", - написал Рафаэль в сети X.
Напомним, ранее потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко.
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