iSport.ua
Русский Українська

Ломаченко подпишет новый контракт со своей бывшей промоутерской компанией

Вернуться в ринг боксер может в феврале следующего года.
Сегодня, 14:37       Автор: Игорь Мищук
Василий Ломаченко и Боб Арум / Getty Images
Василий Ломаченко и Боб Арум / Getty Images

Журналист Дэн Рафаэль сообщил, что экс-чемпион мира в трех весовых категориях Василий Ломаченко подпишет новое соглашение со своей бывшей промоутерской компанией Top Rank Боба Арума.

Также, по информации обозревателя, боксеру могут организовать поединки с Чарли Суаресом и О'Шаки Фостером.

Читай также: Ломаченко договорился о бое с чемпионом мира

"Долго общался с Арумом, и он сказал, что Top Rank заключает новое соглашение с Ломаченко. Он вернется в феврале и встретится с Чарли Суаресом. Если победит, то, вероятно, проведет титульный бой с Фостером", - написал Рафаэль в сети X.

Напомним, ранее потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Василий Ломаченко Боб Арум Top Rank

Статьи по теме

"Чтобы не было оправданий": Потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко "Чтобы не было оправданий": Потенциальный соперник назвал условие для боя с Ломаченко
Ломаченко возвращается — следующий бой в ноябре в Лас-Вегасе Ломаченко возвращается — следующий бой в ноябре в Лас-Вегасе
Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко Мексиканский чемпион хочет биться с Ломаченко
Инсайдер назвал соперника для возвращения Василия Ломаченко Инсайдер назвал соперника для возвращения Василия Ломаченко

Видео

Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины
Шахтер выбил Динамо из Кубка Украины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: Кубок Украины, матчи Интера, Милана, Ювентуса в Серии А, кубковые поединки Манчестер Сити, Ливерпуля, Челси, Баварии
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров

Последние новости

Другие17:45
Алпеева принесла Украине первое золото ЧМ-2026 по спортивной борьбе
Европа16:30
В Испании перенесли все кубковые матчи
Украина16:15
Кубок Украины: Полесье и Харьков обыграли аматоров в 1/8 финала, Металлист сенсационно выбил ЛНЗ
Украина15:55
Полесье уверенно вышло в четвертьфинал Кубка Украины
Украина15:31
Металлист неожиданно прошел ЛНЗ в 1/8 финала Кубка Украины
Теннис15:02
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
Бокс14:37
Ломаченко подпишет новый контракт со своей бывшей промоутерской компанией
Украина14:00
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
Украина13:45
Харьков драматично пробился в 1/4 финала Кубка Украины в поединке с аматорами
Европа12:58
Соперник Шахтера в Лиге чемпионов отправил в отставку главного тренера
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK