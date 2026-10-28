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Футбол

Харьков драматично пробился в 1/4 финала Кубка Украины в поединке с аматорами

Клуб УПЛ упустил преимущество над соперником, но все же вырвал победу.
Сегодня, 13:45       Автор: Игорь Мищук
Харьков обыграл Маяк / ФК Харьков
Харьков обыграл Маяк / ФК Харьков

В среду, 28 октября, в Сарнах состоялся матч 1/8 финала Кубка Украины между местной аматорской командой Маяк и Харьковом.

Представитель Премьер-лиги не без проблем, но все же вырвал путевку в четвертьфинал турнира, одержав победу со счетом 2:1.

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Харьков ожидаемо владел преимуществом и повел в противостоянии ближе к концу первого тайма. На 35-й минуте после удара Александра Яцыка со штрафного мяч угодил в перекладину, а Игорь Когут успешно сыграл головой на добивании.

Однако во второй половине встречи Маяк неожиданно сумел сравнять счет, когда на 76-й минуте Юрий Романюк роскошным ударом из-за пределов штрафной вколотил мяч в левую девятку ворот соперника.

Тем не менее продержаться до серии пенальти аматорскому коллективу не удалось. Под конец поединка Валерий Дубко забил победный для Харькова гол, поразив дальним ударом правый нижний угол ворот Маяка.

Кубок Украины
1/8 финала

Маяк Сарны - Харьков 1:2

Голы: Романюк, 76 - Когут, 35, Дубко, 87

Маяк: А. Тимошицкий, Якубов, Заец, Романюк, Коляда, Беженар, Тотовицкий (С. Тимошицкий, 66), Сергийчук, Шевченко (Яцута 66), Кулач (Борисенко 66).

Харьков: Варакута, Крупский, Салюк, Дубко, Мартынюк (Смоляков, 79), Калюжный (Павлюк, 69), Яцык, Антюх (Гаджиев, 79), Рашица (Забергджа, 79), Кастильо (Итодо, 69), Когут.

Предупреждение: Мартынюк.

Напомним, на ISPORT доступны расписание и результаты матчей Кубка Украины.

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