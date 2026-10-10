Черноморец - Харьков 1:2: обзор матча и результат игры 10.10.2026
В субботу, 10 октября, Черноморец принимал на своем поле Харьков в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.
Подопечные Младена Бартуловича, имея численное преимущество практически от начала поединка, сумели справиться с соперником, одержав победу со счетом 2:1.
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После этой победы Харьков поднялся на третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков. Черноморец с пятью баллами расположился на 14-й позиции.
Статистика матча Черноморец - Харьков 8-го тура чемпионата Украины
Черноморец - Харьков 1:2
Голы: Попов, 60 - Парако, 24, Забергджа, 57
Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 6 - 25
Удары в створ: 3 - 11
Угловые: 1 - 8
Фолы: 5 - 13
Черноморец: Аниагбосо - Клименко (Гусев, 75), Жаржу, Фарина, Пушкарев - Хобе (Хома, 84), Робакидзе - Попов, Фарасеенко, Алефиренко (Герич, 75) - Йока.
Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк, Шабанов, Смоляков - Гаджиев (Антюх, 90+2), Калюжный, Павлюк, Забергджа (Яцик, 63) - Парако (Кастильо, 84), Итодо (Рашица, 84).
Предупреждения: Гаджиев, Яцик.
Удаление: Йока, 17 (прямая красная).
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