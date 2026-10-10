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Футбол

Черноморец - Харьков 1:2: обзор матча и результат игры 10.10.2026

Гости успешно воспользовались численным преимуществом.
Сегодня, 15:15       Автор: Игорь Мищук
Харьков обыграл Черноморец / ФК Харьков
Харьков обыграл Черноморец / ФК Харьков

В субботу, 10 октября, Черноморец принимал на своем поле Харьков в рамках восьмого тура украинской Премьер-лиги.

Подопечные Младена Бартуловича, имея численное преимущество практически от начала поединка, сумели справиться с соперником, одержав победу со счетом 2:1.

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После этой победы Харьков поднялся на третью строчку в турнирной таблице УПЛ, имея в своем активе 15 очков. Черноморец с пятью баллами расположился на 14-й позиции.

Статистика матча Черноморец - Харьков 8-го тура чемпионата Украины

Черноморец - Харьков 1:2

Голы: Попов, 60 - Парако, 24, Забергджа, 57

Владение мячом: 46% - 54%
Удары: 6 - 25
Удары в створ: 3 - 11
Угловые: 1 - 8
Фолы: 5 - 13

Черноморец: Аниагбосо - Клименко (Гусев, 75), Жаржу, Фарина, Пушкарев - Хобе (Хома, 84), Робакидзе - Попов, Фарасеенко, Алефиренко (Герич, 75) - Йока.

Харьков: Ермаков - Крупский, Салюк, Шабанов, Смоляков - Гаджиев (Антюх, 90+2), Калюжный, Павлюк, Забергджа (Яцик, 63) - Парако (Кастильо, 84), Итодо (Рашица, 84).

Предупреждения: Гаджиев, Яцик.

Удаление: Йока, 17 (прямая красная).

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УПЛ черноморец харьков чемпионат Украины Украинская Премьер-лига

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