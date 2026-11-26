25 ноября ПСЖ сыграл вничью с Ромой (2:2) в домашнем матче пятого тура основного этапа Лиги чемпионов. Одним из главных героев встречи стал Забарный, который на 31-й минуте восстановил равновесие в счете, замкнув головой подачу Сенни Маюлю с углового.

За игрой с трибун наблюдал Андрей Шевченко. После финального свистка президент УАФ встретился с Забарным в подтрибунном помещении и поздравил его с первым забитым мячом в главном клубном турнире Европы.

Украинский защитник в ответ преподнес Шевченко памятный подарок. Он вручил ему футболку ПСЖ с седьмым номером.

Позже Шевченко поделился фотографией этой встречи в социальных сетях, сопроводив ее поздравлением в адрес Забарного.

Для 24-летнего защитника этот мяч стал первым в карьере в Лиге чемпионов. В нынешнем сезоне Забарный забил уже три гола за ПСЖ во всех турнирах, а всего на его счету четыре мяча в составе парижского клуба.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!