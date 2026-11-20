Вингер ПСЖ Хвича Кварацхелия, восстанавливающийся ныне после тяжелой травмы, близок к продлению контракта.

Как сообщает инсайдер Николо Скира, новый договор 25-летнего футболиста с французским клубом будет рассчитан до лета 2031 года с возможностью пролонгации еще на один сезон.

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Также в обновленном соглашении будет предусмотрено существенное повышение заработной платы игрока.

В нынешнем сезоне грузинский вингер провел в составе ПСЖ 11 матчей во всех турнирах, отличившись двумя голами и одной результативной передачей.

Напомним, что 20 октября в матче Лиги чемпионов с Барселоной (4:2) Кварацхелия получил разрыв крестообразной связки колена, после чего был прооперирован и рискует остаться вне игры до конца текущего сезона.

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