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Футбол

Энрике стал рекордсменом ПСЖ по количеству побед

Испанский специалист превзошел предыдущее достижение Лорана Блана.
Сегодня, 12:48       Автор: Игорь Мищук
Луис Энрике / Getty Images
Луис Энрике / Getty Images

ПСЖ накануне разгромил со счетом 5:1 Гавр в матче девятого тура французской Лиги 1.

Эта победа стала для тренера ПСЖ Луиса Энрике уже 127-й во всех турнирах во главе команды, что является новым клубным рекордом, сообщает официальный сайт парижан.

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Для достижения этой отметки 56-летнему испанскому специалисту потребовалось 188 матчей, а процент побед составляет 67,6%.

По количеству выигранных матчей с ПСЖ Энрике превзошел предыдущее достижение Лорана Блана, на счету которого 126 побед в 173 поединках (72,8%). Третье место в этом рейтинге занимает Луис Фернандес - 125 побед в 244 матчах (51,2%).

Энрике возглавляет ПСЖ с лета 2023 года. Испанский тренер трижды приводил парижскую команду к чемпионству, завоевал два Кубка и три Суперкубка Франции, а также выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Напомним, ранее на церемонии вручения Золотого мяча-2026 ПСЖ был признан лучшим клубом года.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: ПСЖ Луис Энрике

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