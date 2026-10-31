Энрике стал рекордсменом ПСЖ по количеству побед

ПСЖ накануне разгромил со счетом 5:1 Гавр в матче девятого тура французской Лиги 1.

Эта победа стала для тренера ПСЖ Луиса Энрике уже 127-й во всех турнирах во главе команды, что является новым клубным рекордом, сообщает официальный сайт парижан.

Читай также: ПСЖ надолго потерял одного из лидеров из-за тяжелой травмы

Для достижения этой отметки 56-летнему испанскому специалисту потребовалось 188 матчей, а процент побед составляет 67,6%.

По количеству выигранных матчей с ПСЖ Энрике превзошел предыдущее достижение Лорана Блана, на счету которого 126 побед в 173 поединках (72,8%). Третье место в этом рейтинге занимает Луис Фернандес - 125 побед в 244 матчах (51,2%).

Luis Enrique devient l’entraîneur comptant le plus de victoires à la tête du Paris Saint-Germain ! 👏❤️💙 https://t.co/JDlvPnTVZ5 — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) October 30, 2026

Энрике возглавляет ПСЖ с лета 2023 года. Испанский тренер трижды приводил парижскую команду к чемпионству, завоевал два Кубка и три Суперкубка Франции, а также выиграл две Лиги чемпионов, два Суперкубка УЕФА и Межконтинентальный кубок.

Напомним, ранее на церемонии вручения Золотого мяча-2026 ПСЖ был признан лучшим клубом года.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!