Уайлдер проведет бой в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа

Американский экс-чемпион договорился о встрече в ринге с Джеем Опетаей.

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) выступит в рамках боксерского шоу, главным событием которого будет бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Как сообщает журналист Дэн Рафаэль, американский боксер договорился о поединке с обладателем поясов The Ring и Zuffa Boxing австралийцем Джеем Опетаей (31-0, 24 КО).

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"По информации источника, стороны уже согласовали проведение боя Уайлдер - Опетая в рамках вечера бокса Фьюри - Джошуа, хотя соглашение еще не подписано", - написал Рафаэль в сети Х.

Напомним, что боксерское шоу Фьюри - Джошуа пройдет 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс.

Уайлдер свой последний бой провел в апреле этого года, победив раздельным решением судей Дерека Чисору.

Опетая в предыдущем поединке в сентябре одолел техническим нокаутом в девятом раунде Ноэля Микаэляна.

Напомним, ранее менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Александром Усиком.

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