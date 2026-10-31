iSport.ua
Русский Українська

Уайлдер проведет бой в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа

Американский экс-чемпион договорился о встрече в ринге с Джеем Опетаей.
Сегодня, 11:44       Автор: Игорь Мищук
Деонтей Уайлдер / Getty Images
Деонтей Уайлдер / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) выступит в рамках боксерского шоу, главным событием которого будет бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.

Как сообщает журналист Дэн Рафаэль, американский боксер договорился о поединке с обладателем поясов The Ring и Zuffa Boxing австралийцем Джеем Опетаей (31-0, 24 КО).

Читай также: Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились

"По информации источника, стороны уже согласовали проведение боя Уайлдер - Опетая в рамках вечера бокса Фьюри - Джошуа, хотя соглашение еще не подписано", - написал Рафаэль в сети Х.

Напомним, что боксерское шоу Фьюри - Джошуа пройдет 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс.

Уайлдер свой последний бой провел в апреле этого года, победив раздельным решением судей Дерека Чисору.

Опетая в предыдущем поединке в сентябре одолел техническим нокаутом в девятом раунде Ноэля Микаэляна.

Напомним, ранее менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Александром Усиком.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Деонтей Уайлдер джей опетая

Статьи по теме

Уайлдер договорился с другим соперником вместо Усика Уайлдер договорился с другим соперником вместо Усика
Менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Усиком Менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Усиком
Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились
Бокс: расписание боев Бокс: расписание боев

Видео

Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере
Роналду оформил хет-трик, забив уже 985 голов в карьере

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - МЮ, Милан - Интер, Бавария - Боруссия Д, поединки Барселоны, Манчестер Сити
просмотров
УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" проиграли Шахтеру в 1/8 финала Кубка Украины
просмотров
Ястремская потерпела поражение во втором круге турнира в Гуанчжоу
просмотров

Последние новости

Бокс11:44
Уайлдер проведет бой в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа
Бокс11:05
Бокс: расписание боев
Бокс10:59
Усик вернется в тяжелый вес ради титульного поединка
НХЛ10:35
НХЛ: Вегас уступил Нью-Джерси, Флорида одолела Виннипег, Калгари победил Сиэтл
НБА09:58
Кубок НБА: Филадельфия одержала победу над Нью-Йорком, Голден Стэйт обыграл Лейкерс
Формула 109:05
Гран-при Мексики: Леклер стал лучшим в первых двух практиках
Европа08:30
Футбол сегодня: матчи УПЛ, Челси - МЮ, Милан - Интер, Бавария - Боруссия Д, поединки Барселоны, Манчестер Сити
Вчера, 23:13
Европа23:13
Опубликованы результаты голосования за Золотой мяч
Европа21:25
Новичок Челси, вероятно, не сыграет в этом году
Украина20:30
УПЛ: Шахтер обыграл Оболонь на старте 11-го тура
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK