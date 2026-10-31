Уайлдер проведет бой в андеркарде поединка Фьюри - Джошуа
Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Деонтей Уайлдер (45-4-1, 43 КО) выступит в рамках боксерского шоу, главным событием которого будет бой Тайсона Фьюри и Энтони Джошуа.
Как сообщает журналист Дэн Рафаэль, американский боксер договорился о поединке с обладателем поясов The Ring и Zuffa Boxing австралийцем Джеем Опетаей (31-0, 24 КО).
Читай также: Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились
"По информации источника, стороны уже согласовали проведение боя Уайлдер - Опетая в рамках вечера бокса Фьюри - Джошуа, хотя соглашение еще не подписано", - написал Рафаэль в сети Х.
Напомним, что боксерское шоу Фьюри - Джошуа пройдет 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс.
Уайлдер свой последний бой провел в апреле этого года, победив раздельным решением судей Дерека Чисору.
Опетая в предыдущем поединке в сентябре одолел техническим нокаутом в девятом раунде Ноэля Микаэляна.
Напомним, ранее менеджер Уайлдера назвал причину срыва боя с Александром Усиком.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!