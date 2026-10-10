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Переговоры о бое Усик - Уайлдер провалились

Планируемый на весну поединок украинского экс-абсолюта сорвался.
Сегодня, 09:58       Автор: Игорь Мищук
Александр Усик / Getty Images
Александр Усик / Getty Images

Переговоры по поводу организации боя между бывшим абсолютным чемпионом мира в супертяжелом весе Александром Усиком (25-0, 16 КО) и экс-чемпионом дивизиона Деонтеем Уайлдером (45-4-1, 43 КО) сорвались.

Об этом в сети X сообщил инсайдер Майк Коппинджер.

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Украинский боксер планировал встретиться в ринге с американцем в марте 2027 года, однако стороны не смогли согласовать поединок.

По данным других источников, переговоры об организации боя между Усиком и Уайлдером провалились еще около трех недель назад из-за финансовой составляющей. Украинский экс-чемпион остался без соперника, а команда боксера на данный момент не ведет никаких переговоров с другими потенциальными оппонентами.

При этом появилась информация, что Уайлдер уже договаривается о бое с Джеем Опетайей 11 декабря в андеркарде поединка Тайсон Фьюри - Энтони Джошуа.

Отметим, ранее менеджер Фьюри назвал условие для третьего боя с Усиком.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Александр Усик Деонтей Уайлдер

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