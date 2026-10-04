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Фьюри рассказал, когда может состояться третий бой с Усиком

Британский экс-чемпион хочет подытожить свою карьеру трилогией с украинцем.
Сегодня, 16:55       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images
Тайсон Фьюри и Александр Усик / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри подтвердил, что после своего ближайшего боя против Энтони Джошуа он хотел бы завершить карьеру трилогией с экс-абсолютом дивизиона Александром Усиком.

Британский боксер отметил, что третий поединок они могли бы устроить в первом квартале следующего года.

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"В качестве разминки я хочу разбить в пух и прах этого бомжару Джошуа, а затем устроить трилогию с "кроликом" Усиком.

Я обсуждал это с Алексом, и он готов подраться в следующем году - в первом квартале. Поединок с Джошуа в Кардиффе, а затем с Усиком в Madison Square Garden - это стало бы вишенкой на торте моей долгой и блистательной карьеры", - приводит слова Фьюри Boxing News.

Напомним, что бой Фьюри - Джошуа состоится 11 декабря на арене Principality Stadium в Кардиффе, Уэльс, а на его кону будет стоять титул WBA Super.

Ранее уже сообщалось, что следующий бой Усика может стать не последним, поскольку команда боксера рассматривается вариант трилогии с Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Тайсон Фьюри Александр Усик

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