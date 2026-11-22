Пилот Red Bull Макс Ферстаппен высказался о конфликте с представителем Mercedes Джорджем Расселлом, который разгорелся во время уик-энда Гран-при Лас-Вегаса.

Разногласия между гонщиками начались после инцидента на третьей свободной практике. Стюарды вынесли Ферстаппену предупреждение за непредсказуемое поведение на трассе, после чего Расселл публично раскритиковал действия соперника. Британец заявил, что не намерен мириться с подобным отношением и призвал дать отпор нидерландцу.

По итогам гонки в Лас-Вегасе Макс оказался на высшей ступени подиума, тогда как Джордж после столкновения с барьером завершил заезд лишь девятым.

После финиша пилот Red Bull прокомментировал перепалку в интервью Viaplay и довольно резко высказался в адрес британского коллеги.

"Он даже близко не на моем уровне. Поэтому его заявления меня совершенно не мотивируют. Вне трассы он много болтает, но его выступления в этом сезоне — просто посмешище. Карма работает", — сказал Ферстаппен.

Напомним, в В Ferrari возмущены столкновением Хэмилтона и Леклера.

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