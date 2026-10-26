iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Ферстаппен назвал три причины проблем Red Bull на Гран-при США

Макс Ферстаппен остался недоволен работой Red Bull.
Вчера, 10:18       Автор: Сергей Носенко
Пит-стоп / Getty Images
Пит-стоп / Getty Images

Нидерландец указал на ошибки при выборе шин, нестабильную работу силовой установки и медленный пит-стоп, которые помешали команде добиться лучшего результата.

"У нас не было темпа Кими. Кроме того, думаю, мы неправильно использовали шины и выбрали неудачную последовательность их применения. Возможно, задним числом можно сказать, что мы ошиблись и с выбором составов. Но это еще предстоит проанализировать, поскольку в последнее время более жесткие шины не были конкурентоспособными, а теперь внезапно показали себя хорошо", — заявил Ферстаппен в интервью официальному сайту Формулы-1.

Пилот Red Bull также обратил внимание на проблемы с силовой установкой.

"К сожалению, у нас было слишком много проблем со стабильностью работы силовой установки. Нельзя рассчитывать на предсказуемый баланс машины в поворотах, если на каждом круге и в каждом повороте она ведет себя по-разному. В таких условиях очень сложно контролировать ситуацию", — отметил нидерландец.

Еще одним фактором стала потеря времени во время пит-стопа.

"Медленный пит-стоп сегодня тоже обошелся нам очень дорого. Нам нужно проанализировать несколько моментов и улучшить работу команды", — подытожил Ферстаппен.

Несмотря на трудности, нидерландец финишировал третьим на Гран-при США. Победу одержал пилот Mercedes Кими Антонелли, а второе место занял представитель Ferrari Шарль Леклер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстапппен

Статьи по теме

Команда Ферстаппена в GT может сменить болид Команда Ферстаппена в GT может сменить болид
"Было весело": Ферстаппен прокомментировал победу на гран-при Японии "Было весело": Ферстаппен прокомментировал победу на гран-при Японии
FIA готовит возвращение V8 в Формулу-1 FIA готовит возвращение V8 в Формулу-1
Мэр Осло призвала не пускать российских лыжников в Норвегию Мэр Осло призвала не пускать российских лыжников в Норвегию

Видео

НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто
НХЛ: Детройт вырвал победу у Эдмонтона, Калгари легко разбил Торонто

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: украинское Эль Класико и другие кубковые матч
просмотров
УПЛ: Черноморец и Карпаты завершили матч ничьей, как и Буковина с Кривбассом
просмотров
Лига чемпионов: Комо, Реал и Галатасарай оформили разгромы, ничья Арсенала и Баварии, Шахтер минимально уступил Интеру
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" одержали победу над Кудривкой в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Автоспорт17:43
FIA готовит возвращение V8 в Формулу-1
Другие17:09
Мэр Осло призвала не пускать российских лыжников в Норвегию
Бокс16:31
Усик и Канело могут получить доступ к бункерам
Европа14:45
В Манчестер Юнайтед наконец определись с судьбой Каррика
Европа14:10
Мбаппе принес официальные извинения Китаю
Европа13:25
Челси попытается провернуть 100-миллионный трансфер в январе
Футбол12:35
Мбаппе оказался втянут в скандал из-за мемов
Теннис11:45
Ястремская с трудом прошла первый раунд в Гуанчжоу
Европа10:55
Кейн минимально опередил Мбаппе в борьбе за Золотой мяч
Украина10:15
Кубок Украины: Эль-Классико в 1/8 финала
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK