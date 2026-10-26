Ферстаппен назвал три причины проблем Red Bull на Гран-при США

Нидерландец указал на ошибки при выборе шин, нестабильную работу силовой установки и медленный пит-стоп, которые помешали команде добиться лучшего результата.

"У нас не было темпа Кими. Кроме того, думаю, мы неправильно использовали шины и выбрали неудачную последовательность их применения. Возможно, задним числом можно сказать, что мы ошиблись и с выбором составов. Но это еще предстоит проанализировать, поскольку в последнее время более жесткие шины не были конкурентоспособными, а теперь внезапно показали себя хорошо", — заявил Ферстаппен в интервью официальному сайту Формулы-1.

Пилот Red Bull также обратил внимание на проблемы с силовой установкой.

"К сожалению, у нас было слишком много проблем со стабильностью работы силовой установки. Нельзя рассчитывать на предсказуемый баланс машины в поворотах, если на каждом круге и в каждом повороте она ведет себя по-разному. В таких условиях очень сложно контролировать ситуацию", — отметил нидерландец.

Еще одним фактором стала потеря времени во время пит-стопа.

"Медленный пит-стоп сегодня тоже обошелся нам очень дорого. Нам нужно проанализировать несколько моментов и улучшить работу команды", — подытожил Ферстаппен.

Несмотря на трудности, нидерландец финишировал третьим на Гран-при США. Победу одержал пилот Mercedes Кими Антонелли, а второе место занял представитель Ferrari Шарль Леклер.

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