Команда Ферстаппена в GT может сменить болид

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что его команда в гонках категории GT должна поменять автомобиль.

На данный момент коллектив использует Феррари 296 GT3, однако Макс Ферстаппен настаивает на том, что её следует заменить на Порше 911 GT3-R.

Он объяснил своё решение тем, что немецкий автомобиль считается самым быстрым в своём классе.

Представители компании Порше в комментарии для GPblog высказались по поводу этого возможного перехода:

"Мы не можем комментировать это на данном этапе. Но, очевидно, было бы здорово увидеть Макса Ферстаппена в 24-часовой гонке на Нюрбургринге за рулём Порше".

