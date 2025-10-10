iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Команда Ферстаппена в GT может сменить болид

Ferrari уступит место Porsche.
Вчера, 10:55       Автор: Валентина Чорноштан
Макс Ферстаппен / Getty Images
Макс Ферстаппен / Getty Images

Пилот Ред Булл Макс Ферстаппен считает, что его команда в гонках категории GT должна поменять автомобиль.

На данный момент коллектив использует Феррари 296 GT3, однако Макс Ферстаппен настаивает на том, что её следует заменить на Порше 911 GT3-R.

Он объяснил своё решение тем, что немецкий автомобиль считается самым быстрым в своём классе.

Представители компании Порше в комментарии для GPblog высказались по поводу этого возможного перехода:

"Мы не можем комментировать это на данном этапе. Но, очевидно, было бы здорово увидеть Макса Ферстаппена в 24-часовой гонке на Нюрбургринге за рулём Порше".

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Макс Ферстапппен

Статьи по теме

"Было весело": Ферстаппен прокомментировал победу на гран-при Японии "Было весело": Ферстаппен прокомментировал победу на гран-при Японии
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026 Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию "Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
Ребров: Победа сегодня была на первом месте Ребров: Победа сегодня была на первом месте

Видео

Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
просмотров
Формула 1: Личный зачет пилотов в сезоне-2025
просмотров
Футбол сегодня: матч Украины и противостояние Германии с Люксембургом
просмотров
Формула 1: Кубок конструкторов-2025
просмотров

Последние новости

Украина01:10
Календарь матчей сборной Украины: "сине-желтые" эффектно одолели Исландию в отборе ЧМ-2026
ЧМ-202600:58
"Понимали ситуацию": Калюжный рассказал, за счет чего удалось обыграть Исландию
ЧМ-202600:50
Ребров: Победа сегодня была на первом месте
ЧМ-202600:35
Украина разобралась с Исландией в безумном поединке - видео сверхрезультативного матча
ЧМ-202600:20
Отборочный турнир ЧМ-2026: Украина разбила Исландию, Франция разобралась с Азербайджаном
Киберспорт00:04
NaVi легко переиграли Nigma и встретятся с Mouz за выход BLAST Slam V
Вчера, 23:43
ЧМ-202623:43
Украина ярко вырвала драматическую победу в матче с Исландией
ЧМ-202623:42
Франция легко разобралась с Азербайджаном
Бокс23:12
"Очевидный вариант": Промоутер Фьюри назвал потенциального соперника для возвращения в ринг
Другие страны23:08
Сон стал рекордсменом сборной Кореи
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK