Расселл показал лучшее время в Баку, а Антонелли остановился из-за утечки гидравлики

Британец опередил Макса Ферстаппена из Red Bull на 0,4 секунды. Третьим стал пилот Ferrari Шарль Леклер, четвертым — его напарник Льюис Хэмилтон. Оба уступили Расселлу чуть более 0,4 секунды.

Лидер чемпионата Кими Антонелли завершил тренировку пятым с отставанием 0,878 секунды от Расселла. Антонелли остановился в первом повороте после начала своей первой попытки на soft. Из вентиляционных отверстий кожуха двигателя пошел дым. Причиной стала утечка гидравлической жидкости. Из-за инцидента пилот пропустил примерно половину сессии. При этом именно Антонелли был самым быстрым на жестких шинах.

Расселл сейчас уступает своему напарнику по Mercedes 81 очко в чемпионате. Его последняя победа в Формуле-1 состоялась на Гран-при Австрии в июне.

В первой тренировке также произошли другие инциденты. Пилот Racing Bulls Арвид Линдблад ошибся в седьмом повороте и остановился перед барьерами, однако смог сдать назад и продолжить движение. Расселл и Ферстаппен также выезжали в зоны безопасности после ошибок при торможении. Ближе к концу сессии остановился на трассе Нико Хюлькенберг из Audi — у немецкого пилота возникла техническая проблема.

Напомним, Формула-1 определилась с будущими двигателями.

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