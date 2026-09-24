Украинка завоевала медаль чемпионата Европы по боксу

Ирина Луцак завоевала бронзовую медаль чемпионата Европы-2026 в Софии в весовой категории до 80 кг.

Награда стала первой для сборной Украины на нынешнем континентальном первенстве.

Луцак начала турнир сразу с четвертьфинала. В бою за выход в полуфинал она победила представительницу Болгарии Алейну Мехмед и тем самым гарантировала себе как минимум бронзовую медаль.

В полуфинале украинка встретилась с Лизой О'Рурк из Ирландии — чемпионкой мира 2022 года и серебряной призеркой мирового первенства-2025. Бой завершился победой ирландской спортсменки единогласным решением судей.

Для 21-летней украинки это второй подряд чемпионат среди взрослых на таком уровне. В 2025 году она выступила на чемпионате мира, где дошла до 1/8 финала.

Украина может увеличить свой медальный актив в ближайшие дни. В финалы чемпионата Европы уже вышли Анна Охота в весе до 48 кг и Эльвин Алиев в категории до 65 кг. Еще две медали как минимум бронзового достоинства гарантировали Павел Илюша (до 80 кг) и Айдер Абдураимов (до 60 кг).

Чемпионат Европы-2026 проходит в Софии с 17 по 25 сентября.

А тем временем менеджер Хрговича назвал еще одного возможного соперника, кроме Санчеса.

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