Бывший наставник Ворсклы вернулся к тренерской деятельности в Азербайджане

Украинский специалист Юрий Максимов стал новым главным тренером азербайджанского Араза-Нахчивана.

Об этом сообщает официальный сайт клуба.

Контракт 57-летнего украинского тренера с представителем высшего дивизиона Азербайджана рассчитан до завершения сезона-2026/27.

На данный момент Араз-Нахчиван занимает последнее 12-е место в турнирной таблице чемпионата, набрав два очка в шести сыгранных матчах.

Читай также: Валенсия назначила нового главного тренера

Для Максимова это не первый опыт работы в Азербайджане. В период с декабря 2017 года по июль 2018 года он возглавлял Кешлю (ныне - Шамахы) и вместе с командой завоевал Кубок Азербайджана.

Ранее Максимов также тренировал ЦСКА Киев, Оболонь, Кривбасс, Металлург Донецк, Мордовию, Тараз, Ворсклу, Звягель и Днепр-1.

Последним местом его работы была Ворскла, которую он второй раз в своей карьере возглавлял с октября 2024 по июнь 2025 года, однако полтавская команда не смогла сохранить прописку в украинской Премьер-лиге.

Ранее сообщалось, что тренер-чемпион УПЛ вернулся в болгарский клуб, с которым завоевывал национальный требл.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!