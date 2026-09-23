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Футбол

Валенсия назначила нового главного тренера

Хавьер Агирре вернулся в Ла Лигу.
Сегодня, 15:48       Автор: Андрей Безуглый
Хавьер Агирре / valenciacf.com
Хавьер Агирре / valenciacf.com

Валенсия объявила о назначении нового главного тренера.

Напомним, что испанский клуб ужасно начал новый сезон и уже спустя четыре матча уволил тренера и спортивного директора.

Новым наставником "летучих мышей" стал 67-летний Хавьер Агирре.

Мексиканский специалист возглавлял ранее родную сборную, с которой дошел до 1/8 финала ЧМ-2026.

Ранее также Агирре уже работал в Ла Лиге, возглавляя Осасуну, Атлетико, Сарагосу, Эспаньол, Леганес и Мальорку. Также успел поработать в Азии и Африке.

Ранее также сообщалось, что защитник Барселоны нескоро вернется на поле.

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