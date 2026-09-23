iSport.ua
Русский Українська
Автоспорт

Результативный вингер новичка Серии А уже попал на радары грандов

Георгий Квернадзе проводит свой лучший сезон.
Сегодня, 09:30       Автор: Андрей Безуглый
Георгий Квернадзе / Getty Images
Георгий Квернадзе / Getty Images

Вингер Фрозиноне Георгий Квернадзе может сменить клуб уже зимой, пишет Николо Скира.

Новичок Серии А неожиданно сильно начал сезон, занимая после пяти туров шестую строчку.

Во многом это заслуга 23-летнего грузина, который отличился четырьмя голами и одним ассистом в прошедших пяти матчах.

Квернадзе уже попал на радары Наполи и Ромы, которые активно следят за выступлениями грузина.

Интересно, что вингер проводит свой четвертый сезон во Фрозиноне после перехода из Динамо Батуми, и ранее за весь сезон он забивал максимум пять голов.

Ранее также сообщалось, что Ювентусу грозит наказание за действия фанатов.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!


Статьи по теме

Олейникова вылетела с турнира в Сингапуре Олейникова вылетела с турнира в Сингапуре
Ред Булл объявил о возвращении своего пилота Ред Булл объявил о возвращении своего пилота
NaVi гарантировали себе топ-8 на PGL Wallachia Season 9 NaVi гарантировали себе топ-8 на PGL Wallachia Season 9
Украинец забил роскошный гол и сделал ассист в победном матче Сандерленда U-21 Украинец забил роскошный гол и сделал ассист в победном матче Сандерленда U-21

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Теннис09:56
Олейникова вылетела с турнира в Сингапуре
Формула 109:30
Результативный вингер новичка Серии А уже попал на радары грандов
Формула 109:08
Ред Булл объявил о возвращении своего пилота
Киберспорт08:30
NaVi гарантировали себе топ-8 на PGL Wallachia Season 9
Вчера, 23:51
Европа23:51
Украинец забил роскошный гол и сделал ассист в победном матче Сандерленда U-21
Биатлон22:52
"Это неправда": Федерация биатлона Украины об исключении Валерии Дмитренко
Бокс22:18
"Я идиот": чемпион UFC попал в серьезную аварию
Европа21:53
Трубина могут вернуть в основу Бенфики после матча с Миланом
Велоспорт21:15
Велогонщица, которая переодевалась в мужчину, завоевала серебро Азиады
Футбол20:45
Мбаппе заболел и не тренируется
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK