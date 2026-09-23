Результативный вингер новичка Серии А уже попал на радары грандов

Вингер Фрозиноне Георгий Квернадзе может сменить клуб уже зимой, пишет Николо Скира.

Новичок Серии А неожиданно сильно начал сезон, занимая после пяти туров шестую строчку.

Во многом это заслуга 23-летнего грузина, который отличился четырьмя голами и одним ассистом в прошедших пяти матчах.

Квернадзе уже попал на радары Наполи и Ромы, которые активно следят за выступлениями грузина.

Интересно, что вингер проводит свой четвертый сезон во Фрозиноне после перехода из Динамо Батуми, и ранее за весь сезон он забивал максимум пять голов.

Ранее также сообщалось, что Ювентусу грозит наказание за действия фанатов.

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