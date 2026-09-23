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Олейникова вылетела с турнира в Сингапуре

Украинка разгромно проиграла финалистке Ролан Гарроса.
Сегодня, 09:56       Автор: Андрей Безуглый
Александра Олейникова / Getty Images
Александра Олейникова / Getty Images

Украинская теннисистка Александра Олейникова покинула турнир WTA 500  в Сингапуре.

Напомним, что украинка стартовала с разгрома американки Вивиан Вольфф, а во втором руге встречалась с Маей Хвалинской.

Сенсационная финалистка Ролан Гарроса стала для Олейниковой очень непростым соперником.

В первом сете Хвалинска воспользовалась ошибками украинки и оформила разгромные 6:0. Однако и во втором сете Олейникова не смогла найти подход к сопернице, взяв лишь один гейм.

WTA 500. Сингапур. 1/8 финала

Александра Олейникова (Украина) — Мая Хвалинска (Польша, 5) 0:2 (0:6, 1:6)

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