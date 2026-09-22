iSport.ua
Русский Українська

"Это неправда": Федерация биатлона Украины об исключении Валерии Дмитренко

Федерация биатлона Украины опровергла информацию об исключении Валерии Дмитренко из состава национальной команды на подготовку к сезону-2026/27.
Вчера, 22:52       Автор: Сергей Носенко
Валерия Дмитренко / Getty Images
Валерия Дмитренко / Getty Images

Ранее появилась информация о том, что украинская биатлонистка якобы была исключена из сборной. В федерации заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.

При этом в федерации подтвердили, что Дмитренко пропустила сборы.

"Валерия действительно пропустила несколько тренировочных сборов из-за состояния здоровья. В то же время спортсменка может продолжить тренироваться вместе с командой, если ее состояние позволит это делать", — говорится в заявлении.

Также Дмитренко не выступит на чемпионате Украины в Сянках, который пройдет на этой неделе. Спортсменка пропустит соревнования из-за травмы.

В федерации отметили, что дальнейшие решения относительно участия биатлонистки в тренировочном процессе будут принимать с учетом ее состояния здоровья и функциональной готовности.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: дмитренко Федерация биатлона Украины

Статьи по теме

"Проблему проще убрать вместе с человеком": украинскую биатлонистку исключили из состава сборной на сезон-2026/27 "Проблему проще убрать вместе с человеком": украинскую биатлонистку исключили из состава сборной на сезон-2026/27
"Обвинения только навредят": ФБУ призвала воздержаться от оскорблений украинских биатлонистов "Обвинения только навредят": ФБУ призвала воздержаться от оскорблений украинских биатлонистов
Брынзак покинет пост президента Федерации биатлона Украины Брынзак покинет пост президента Федерации биатлона Украины
UА: Перший будет транслировать новый сезон Кубка мира по биатлону UА: Перший будет транслировать новый сезон Кубка мира по биатлону

Видео

"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины
"Футболка на всю жизнь": Месси показал особую форму для прощального матча за сборную Аргентины

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: утверждено расписание восьмого тура и новая дата перенесенного матча Верес - Кудривка
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Вчера, 23:51
Европа23:51
Украинец забил роскошный гол и сделал ассист в победном матче Сандерленда U-21
Биатлон22:52
"Это неправда": Федерация биатлона Украины об исключении Валерии Дмитренко
Бокс22:18
"Я идиот": чемпион UFC попал в серьезную аварию
Европа21:53
Трубина могут вернуть в основу Бенфики после матча с Миланом
Велоспорт21:15
Велогонщица, которая переодевалась в мужчину, завоевала серебро Азиады
Футбол20:45
Мбаппе заболел и не тренируется
Футбол20:14
Реал потребовал сменить президента Ла Лиги
Футбол19:26
Жадсон отказался ехать в Москву на прощальный матч Вагнера Лава
Другие страны18:55
"Думал, мне уже конец": Таунсенд после эпизода с катком
Европа18:18
Артета согласовал новый контракт с Арсеналом
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK