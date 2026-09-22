"Это неправда": Федерация биатлона Украины об исключении Валерии Дмитренко
Ранее появилась информация о том, что украинская биатлонистка якобы была исключена из сборной. В федерации заявили, что эти сведения не соответствуют действительности.
При этом в федерации подтвердили, что Дмитренко пропустила сборы.
"Валерия действительно пропустила несколько тренировочных сборов из-за состояния здоровья. В то же время спортсменка может продолжить тренироваться вместе с командой, если ее состояние позволит это делать", — говорится в заявлении.
Также Дмитренко не выступит на чемпионате Украины в Сянках, который пройдет на этой неделе. Спортсменка пропустит соревнования из-за травмы.
В федерации отметили, что дальнейшие решения относительно участия биатлонистки в тренировочном процессе будут принимать с учетом ее состояния здоровья и функциональной готовности.
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