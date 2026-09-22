"Проблему проще убрать вместе с человеком": украинскую биатлонистку исключили из состава сборной на сезон-2026/27

Валерию Дмитренко исключили из состава национальной команды для подготовки к сезону-2026/27.

Изначально Дмитренко включили в состав команды Б сборной Украины, однако из-за проблем со здоровьем она пропустила значительную часть тренировочного процесса.

Биатлонистка сообщила, что получила травму колена. Ей необходима операция по удалению менисковой кисты, которая привела к разрыву мениска.

Дмитренко призналась, что больше всего ее расстроила не сама травма, а решение исключить ее из команды в период восстановления.

"Болит осознание того, что вместо помощи и поддержки тебя просто вычеркивают в момент, когда ты больше всего в этом нуждаешься. Обидно, что проблему проще убрать вместе с человеком, чем попытаться ее решить. Ничего нового. Спасибо", — написала спортсменка.

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