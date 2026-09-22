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"Мгновенно и безболезненно": Фьюри пригрозил Джошуа быстрым нокаутом

Британский экс-чемпион дерзко обратился к своему будущему сопернику.
Сегодня, 11:40       Автор: Игорь Мищук
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images
Тайсон Фьюри и Энтони Джошуа / Getty Images

Бывший чемпион мира в супертяжелом весе Тайсон Фьюри записал видеообращение к своему будущему сопернику Энтони Джошуа и его промоутеру Эдди Хирну.

Британский боксер пригрозил соотечественнику быстро расправиться с ним в ринге.

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"Я тренируюсь словно троянский воин. Что же, Джошуа, я знаю, что тебе страшно. Но я не причиню тебе вреда. Все произойдет мгновенно. Я быстро отправлю тебя в нокаут, чтобы ты мог вернуться к своим делам. Это случится очень быстро и безболезненно, как для тебя, так и для твоей команды.

Эдди, я обещаю не наносить ему серьезных травм. Обещаю, что все пройдет молниеносно, и он снова вернется заниматься бизнесом.

Конечно, если у него хватит смелости. Потому что то, что я сейчас знаю, он уже весь пожелтел от страха. Похож на желтого труса, который испуганно спасается бегством. Впрочем, таким он и является. Где ты, Белый флаг? Я изобью этого бесполезного бомжару с бумажной челюстью", - заявил Фьюри в видео в Instagram.

Напомним, ранее авторитетный инсайдер подтвердил новое место проведения боя Джошуа - Фьюри.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Энтони Джошуа Тайсон Фьюри

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