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Днепр-Арена уйдет с молотка

ПриватБанк выставил на аукцион в системе Prozorro.Продажи футбольный стадион Днепр-Арена и учебно-тренировочную базу в Днепре.
Сегодня, 23:11       Автор: Сергей Носенко
Болельщики после матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги между СК Днепр-1 и ФК Шахтер Донецк на стадионе Днепр Арена / Getty Images
Болельщики после матча 29-го тура Украинской Премьер-лиги между СК Днепр-1 и ФК Шахтер Донецк на стадионе Днепр Арена / Getty Images

Стартовая цена лота составляет 140,7 млн гривен. Торги запланированы на 6 октября 2026 года.

Днепр-Арена рассчитана на 31 тысячу зрителей. Стадион открыли после реконструкции в 2008 году. Учебно-тренировочная база включает семь футбольных полей, крытый стадион, коттеджи для игроков, медицинско-восстановительный центр, бассейн, тренажерный зал и сауну.

В ПриватБанке сообщили, что активы были получены в счет погашения задолженности по кредитам, выданным до национализации банка. Продажа является частью программы по сокращению портфеля непрофильных активов.

Напомним, Инфантино после скандала предложил реформировать систему управления ФИФА.

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