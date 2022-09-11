Ракетный удар в Днепре разрушил здание недалеко от Днепр-Арены
Армия страны-агрессора продолжает от беспомощности бить по местному населению Украины.
В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские военные формирования нанесли очередной удар по Днепру.
По сообщениям городского головы Бориса Филатова, был обстрелян центр города.
"На день города решили нас "поздравить" и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – опять непонятно. Исключительно террор и запугивание", – говорится в Telegram-канале Филатова.
Также стало известно, что этот удар был нанесен по жилому кварталу, который расположен недалеко от стадиона Днепр-Арена.
По предварительной информации, погибших не было, но есть раненые. Повреждены административные здания, магазины, рынок, склады и жилые дома.