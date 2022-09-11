Ракетный удар в Днепре разрушил здание недалеко от Днепр-Арены

В ночь на воскресенье, 11 сентября, российские военные формирования нанесли очередной удар по Днепру.

По сообщениям городского головы Бориса Филатова, был обстрелян центр города.

"На день города решили нас "поздравить" и влупили по центру Днепра ракетой. Куда стреляли и с какой целью – опять непонятно. Исключительно террор и запугивание", – говорится в Telegram-канале Филатова.

Также стало известно, что этот удар был нанесен по жилому кварталу, который расположен недалеко от стадиона Днепр-Арена.

По предварительной информации, погибших не было, но есть раненые. Повреждены административные здания, магазины, рынок, склады и жилые дома.