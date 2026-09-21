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Футбол

Сборная Венгрии потеряла лидера перед матчем с Украиной

Сборная Венгрии понесла еще одну потерю перед стартом нового розыгрыша Лиги наций. Полузащитник Галатасарая Роланд Саллай не сможет помочь команде в ближайших матчах.
Сегодня, 20:23       Автор: Сергей Носенко
Роланд Саллай / Getty Images
Роланд Саллай / Getty Images

По информации Nemzeti Sport, 29-летний футболист получил разрыв мышцы бедра. Изначально сообщалось, что Саллай может потребоваться операция, однако позже это опровергли в окружении игрока. Хавбек уже проходит лечение.

При этом восстановление Роланда Саллай займет около месяца. Таким образом, он пропустит ближайшие матчи Венгрии в Лиге наций, в том числе встречу против Украины, которая состоится 25 сентября в Будапеште.

Саллай выступает за Галатасарай и является одним из ключевых игроков венгерской сборной. В национальной команде он провел 67 матчей и забил 15 голов.

Ранее Венгрия уже лишилась еще двух футболистов. Из-за травм не сыграют нападающий Барнабаш Варга и полузащитник Каллум Стайлз. Вместо них в состав были вызваны Донат Барани, Жолт Надь и Милан Тот.

У сборной Украины перед очным матчем также есть потери. Артем Довбик пропустит сентябрьский сбор из-за травмы, а Александр Андриевский выбыл после операции по поводу аппендицита. Вместо них в состав вызвали Игоря Краснопира и Александра Пихаленка.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: венгрия

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