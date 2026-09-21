iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Джака попал под следствие из-за правонарушения 2022 года

Капитан сборной Швейцарии и полузащитник Сандерленда Гранит Джака оказался под следствием прокуратуры Люцерна из-за предполагаемого поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.
Сегодня, 17:43       Автор: Сергей Носенко
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Речь идет о документе, который футболист получил в 2022 году. 

В понедельник 21 сентября  33-летний футболист выступил с заявлением и признал, что поступил неправильно.

Джака объяснил, что не доверял вакцине и находился под влиянием опасений и неопределенности. Вместо того чтобы разобраться со своими вопросами, он получил поддельный сертификат о вакцинации.

Футболист выразил сожаление и заявил о готовности полностью сотрудничать со швейцарскими властями.

На фоне расследования Джака не примет участия в ближайших матчах сборной Швейцарии. Такое решение было принято совместно игроком и Швейцарской футбольной ассоциацией.

Джака является рекордсменом сборной Швейцарии по количеству матчей — на его счету 152 игры за национальную команду. В 2026 году он был капитаном швейцарцев на чемпионате мира, где команда дошла до четвертьфинала и уступила Аргентине.

Напомним, Тоттенхэм готовит трансфер на £125 млн после провального старта сезона.

 

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гранит Джака covid-19

Статьи по теме

Сандерленд ответил Челси на жалкую попытку купить Джаку Сандерленд ответил Челси на жалкую попытку купить Джаку
Челси предпримет новую попытку подписать лидера Сандерленда Челси предпримет новую попытку подписать лидера Сандерленда
Челси пытался подписать лидера Сандерленда Челси пытался подписать лидера Сандерленда
Челси готовит неожиданный трансфер ветерана из Сандерленда Челси готовит неожиданный трансфер ветерана из Сандерленда

Видео

Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом
Два экс-абсолюта в одном кадре: Усик показал совместную тренировку с Альваресом

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: финал тура УПЛ, дерби Атлетико — Реал, матчи Ливерпуля, Ювентуса, ПСЖ
просмотров
УПЛ: Колос обыграл Кудривку, ничья Карпат с Вересом, Шахтер разгромил ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела из турнира в Мексике от нейтралки
просмотров
Календарь Динамо: "бело-синие" встретятся с Зарей в матче УПЛ
просмотров

Последние новости

Европа20:23
Сборная Венгрии потеряла лидера перед матчем с Украиной
Европа19:58
Ортиса Ариаса наказали после скандального судейства в дерби Мадрида
Украина19:24
"Поддался эмоциям": Бущан объяснил эмоциональную реакцию на болельщиков Заря в матче с Динамо
Водные19:00
13-летняя китаянка приблизилась к мировому рекорду
Футбол18:17
Стало известно, когда Мудрик может вернуться на поле после травмы
Европа17:43
Джака попал под следствие из-за правонарушения 2022 года
Футбол17:03
Тоттенхэм готовит трансфер на £125 млн после провального старта сезона
Украина16:20
Легендарный Василий Рац вернулся в киевское Динамо
Лига наций15:45
Звезда сборной Италии пропустит матчи Лиги наций
Лига наций14:38
Сборная Нидерландов потеряла бомбардира накануне матчей Лиги наций
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK