Капитан сборной Швейцарии и полузащитник Сандерленда Гранит Джака оказался под следствием прокуратуры Люцерна из-за предполагаемого поддельного сертификата о вакцинации от COVID-19.

Речь идет о документе, который футболист получил в 2022 году.

В понедельник 21 сентября 33-летний футболист выступил с заявлением и признал, что поступил неправильно.

Джака объяснил, что не доверял вакцине и находился под влиянием опасений и неопределенности. Вместо того чтобы разобраться со своими вопросами, он получил поддельный сертификат о вакцинации.

Футболист выразил сожаление и заявил о готовности полностью сотрудничать со швейцарскими властями.

На фоне расследования Джака не примет участия в ближайших матчах сборной Швейцарии. Такое решение было принято совместно игроком и Швейцарской футбольной ассоциацией.

Джака является рекордсменом сборной Швейцарии по количеству матчей — на его счету 152 игры за национальную команду. В 2026 году он был капитаном швейцарцев на чемпионате мира, где команда дошла до четвертьфинала и уступила Аргентине.

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