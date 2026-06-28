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Футбол

Челси пытался подписать лидера Сандерленда

"Черные коты" отказались продавать Гранита Джаку.
Сегодня, 22:27       Автор: Андрей Безуглый
Гранит Джака / Getty Images
Гранит Джака / Getty Images

Челси не смог купить Гранита Джаку, пишет Дэвид Орнстейн.

По информации журналиста, лондонский клуб пытался выкупить лидера Сандерленда, но получил отказ.

"Черные коты" считают, что 33-летний хавбек является неотъемлемой частью команды и не будет продан ни в коем случае.

Челси предложил за ветерана 8 млн фунтов и все еще считает цену справедливой.

Джаку попросил подписать новый тренер лондонцев Хаби Алонсо, который вместе со швейцарцем выигрывал Бундеслигу.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити следит за звездой сборной Марокко.

 

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Гранит Джака

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