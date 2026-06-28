Челси пытался подписать лидера Сандерленда

Челси не смог купить Гранита Джаку, пишет Дэвид Орнстейн.

По информации журналиста, лондонский клуб пытался выкупить лидера Сандерленда, но получил отказ.

"Черные коты" считают, что 33-летний хавбек является неотъемлемой частью команды и не будет продан ни в коем случае.

Челси предложил за ветерана 8 млн фунтов и все еще считает цену справедливой.

Джаку попросил подписать новый тренер лондонцев Хаби Алонсо, который вместе со швейцарцем выигрывал Бундеслигу.

Ранее также сообщалось, что Манчестер Сити следит за звездой сборной Марокко.

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