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Футбол

Гол Кащука позволил Карабаху выбить Динамо из еврокубков

Киевляне не сумели закрепить успех первого матча.
Сегодня, 21:05       Автор: Андрей Безуглый
Карабах - Динамо / fcdynamo.kiev.ua
Карабах - Динамо / fcdynamo.kiev.ua

В четверг, 13 августа, Карабах принимал дома Динамо в рамках квалификации Лиги конференций.

Хозяева сразу ринулись отыгрываться, проведя очень сильные 15 минут, за которые им удалось сравнять счет в противостоянии.

Киевляне проснулись лишь во второй половине тайма, упустив пару неплохих моментов в исполнении Герреро и Михавко.

Второй тайм лучше начало Динамо. Подопечные Костюка провели ряд отличных атак, но Зломислич чудом спас свои ворота сухими, а гол Дубинчака не был засчитан из-за офсайда.

После этого Карабах переломил ход матча, вернув себе инициативу. И вскоре Алексей Кащук забил второй гол в ворота Суркиса. А в оставшееся время киевляне так и не смогли забить хотя бы один гол и покинули еврокубки.

Статистика матча Карабах - Динамо 3-го раунда квалификации Лиги конференций

Карабах - Динамо 2:0
Голы: Муаддиб, 12, Кащук, 69

Владение мячом: 58% - 42%
Удары: 12 - 9
Удары в створ: 3 - 4
Угловые: 4 - 6
Фолы: 4 - 11

Карабах: Зломислич — Сильва, Варконьи, Гусейнов, Джафаркулиев (Ланга, 72) — Педро, Янкович — Муаддиб (Гурбанлы, 72), Кади (Сефас, 72), Зубир (Лобату, 80) — Кащук (Монтьель, 88).

Динамо: Суркис — Сыч, Беловар, Михавко, Дубинчак (Шола, 79) — Бражко, Рубчинский (Буяльский, 83) — Герреро (Тимчик, 73), Лонвейк (Шапаренко, 72), Редушко (Кабаев, 73) — Пономаренко.

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