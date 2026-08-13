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Хавбек Манчестер Сити продолжит карьеру в Саудовской Аравии

Тиджани Рейндерс получил предложение Аль-Кадисии.
Вчера, 21:53       Автор: Андрей Безуглый
Тиджани Рейндерс / Getty Images
Тиджани Рейндерс / Getty Images

Полузащитник Манчестер Сити Тиджани Рейндерс покинет команду, пишет Фабрицио Романо.

Аль-Кадисия готова заплатить за трансфер нидерландца 60 млн евро.

28-летний Рейндерс присоединился к "горожанам" прошлым летом за 55 млн евро, однако пробиться в состав игрок не сумел.

Проведя за клуб 47 матчей, Рейндерс решил покинуть команду ради игровой практики. Теперь трансфер зависит только от решения самого Рейндерса.

Ранее также сообщалось, что Милан начал большую чистку.

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