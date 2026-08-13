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Футбол

Каррик: Рэшфорд – наш игрок, и он часть команды

Тренер доволен тем, что нападающий остался.
Вчера, 22:41       Автор: Андрей Безуглый
Маркус Рэшфорд / Getty Images
Маркус Рэшфорд / Getty Images

Главный тренер Манчестер Юнайтед Майкл Каррик прокомментировал ситуацию с Маркусом Рэшфордом.

Напомним, что англичанин вернулся из аренды в Барселоне и, похоже, останется на следующий сезон в МЮ.

По словам Каррика, Рэшфорд многое может дать команде, потому он очень рад иметь такого игрока в обойме.

Маркус – наш игрок, и он часть команды, как и все остальные. Он присоединился к нам, очень хорошо тренировался. Я знаю его давно, как и некоторых других игроков, поэтому не отношусь к нему как-то иначе, но было здорово снова видеть его рядом с командой на этой неделе. Я очень оптимистичен по этому поводу.

Маркус – очень хороший игрок, и, если твоя карьера длится 10 или 15 лет, будут моменты, когда все сворачивает на другой путь. Это нормально, такое случается. Бывают взлеты и падения, и это не всегда единоличное решение. Такое происходит, но сейчас мы находимся в позитивном положении как команда, и Маркус может многое нам предложить

Ранее также сообщалось, что хавбек Манчестер Сити может уехать в Саудовскую Аравию.

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