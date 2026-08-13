iSport.ua
Русский Українська
Футбол

Месси впервые принял участие в матче после смерти отца

Аргентинец присоединился к Интер Майами после семейной трагедии.
Сегодня, 12:58       Автор: Игорь Мищук
Лионель Месси вернулся на поле / Getty Images
Лионель Месси вернулся на поле / Getty Images

Нападающий Лионель Месси вернулся в состав Интер Майами и впервые вышел на поле после смерти отца Хорхе Месси.

Несмотря на сообщения о приостановке выступлений на неопределенный срок из-за семейной трагедии, 39-летний аргентинец уже присоединился к своей команде и принял участие в матче третьего тура группового этапа Кубка лиг против мексиканского Леона.

Читай также: "Не знаю, как жить дальше": Месси опубликовал трогательное письмо, посвященное покойному отцу

Месси начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва при счете 1:0 в пользу Интер Майами.

Аргентинский нападающий отыграл второй тайм, трижды пробивал по воротам соперника, однако результативными действиями не отметился, а его команда в итоге потерпела поражение 2:3.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поддержал Месси после смерти его отца.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Лионель Месси интер майами

Статьи по теме

"Обнимаю тебя в это трудное время": Роналду поддержал Месси после смерти его отца "Обнимаю тебя в это трудное время": Роналду поддержал Месси после смерти его отца
"Не знаю, как жить дальше": Месси опубликовал трогательное письмо, посвященное покойному отцу "Не знаю, как жить дальше": Месси опубликовал трогательное письмо, посвященное покойному отцу
Месси не возвращается в команду после смерти своего отца Месси не возвращается в команду после смерти своего отца
Экс-игрок Реала признал, что мечтал быть в одной команде с Месси Экс-игрок Реала признал, что мечтал быть в одной команде с Месси

Видео

Месси впервые принял участие в матче после смерти отца
Месси впервые принял участие в матче после смерти отца

Популярное на сайте

Бокс: расписание боев
просмотров
Футбол сегодня: ответная игра Динамо в квалификации ЛК и другие матчи
просмотров
Свитолина легко преодолела третий раунд турнира в Торонто
просмотров
УПЛ: Полесье победило Харьков, Карпаты разгромили ЛНЗ
просмотров
Костюк вылетела в 1/8 финала турнира в Торонто
просмотров

Последние новости

Европа14:28
Манчестер Сити заключил новый контракт с основным вингером
Формула 114:16
Ауди отказалась от обновлений в этом сезоне
Украина14:00
Календарь Динамо: "бело-синие" сыграют ответный матч с Карабахом в квалификации Лиги конференций
Европа13:45
Экс-игрок Динамо пополнил состав финалиста Лиги конференций
Европа13:43
Атлетико теряет форварда на старте сезона
Европа13:22
Ла Лига становится первым чемпионатом с технологией Connected Ball
Другие страны12:58
Месси впервые принял участие в матче после смерти отца
Бокс12:47
Гвоздик рассказал, почему не хочет биться за копейки
Европа12:26
СМИ: президент ФИФА взвешивает увеличение числа участников ЧМ
Европа11:53
Лунин подвёл итоги товарищеской игры и своего ассиста
isport.ua
x
Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее...
This website uses Cookies to ensure you get the best experience on our website. Learn more... Ознакомлен(а) / OK