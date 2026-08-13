Месси впервые принял участие в матче после смерти отца

Аргентинец присоединился к Интер Майами после семейной трагедии.

Нападающий Лионель Месси вернулся в состав Интер Майами и впервые вышел на поле после смерти отца Хорхе Месси.

Несмотря на сообщения о приостановке выступлений на неопределенный срок из-за семейной трагедии, 39-летний аргентинец уже присоединился к своей команде и принял участие в матче третьего тура группового этапа Кубка лиг против мексиканского Леона.

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Месси начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва при счете 1:0 в пользу Интер Майами.

We missed you, Messi.



Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4 — Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026

Аргентинский нападающий отыграл второй тайм, трижды пробивал по воротам соперника, однако результативными действиями не отметился, а его команда в итоге потерпела поражение 2:3.

Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поддержал Месси после смерти его отца.

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