Месси впервые принял участие в матче после смерти отца
Нападающий Лионель Месси вернулся в состав Интер Майами и впервые вышел на поле после смерти отца Хорхе Месси.
Несмотря на сообщения о приостановке выступлений на неопределенный срок из-за семейной трагедии, 39-летний аргентинец уже присоединился к своей команде и принял участие в матче третьего тура группового этапа Кубка лиг против мексиканского Леона.
Читай также: "Не знаю, как жить дальше": Месси опубликовал трогательное письмо, посвященное покойному отцу
Месси начинал игру на скамейке запасных и вышел на поле сразу после перерыва при счете 1:0 в пользу Интер Майами.
We missed you, Messi.— Major League Soccer (@MLS) August 13, 2026
Welcome back. ❤️ pic.twitter.com/WE83EqfBx4
Аргентинский нападающий отыграл второй тайм, трижды пробивал по воротам соперника, однако результативными действиями не отметился, а его команда в итоге потерпела поражение 2:3.
Ранее сообщалось, что Криштиану Роналду поддержал Месси после смерти его отца.
Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!