СМИ: президент ФИФА взвешивает увеличение числа участников ЧМ

Все чтобы переломить ситуацию в преддверии выборов.

Президент ФИФА Джанни Инфантино рассматривает возможность радикального расширения ЧМ с нынешних 48 до 64 сборных. Об этом сообщает Goal со ссылкой на The Times.

Отмечается, что такая инициатива может помочь швейцарцу укрепить свои позиции на фоне давления со стороны крупнейших футбольных конфедераций.

Напомним, что позиции Инфантино ослабли после провала планов ФИФА по продаже коммерческих прав частным инвесторам. УЕФА, КОНКАКАФ и АФК резко выступили против этой инициативы и обвинили руководство ФИФА в нарушении доверия.

Из‑за этого он решил принять решение о возможном расширении чемпионата мира до 64 команд. Он считает, что этот шаг может заручиться дополнительной поддержкой национальных федераций и сохранить влияние в мировом футболе.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что Инфантино предлагает Мексике переход в КОНМЕБОЛ в обмен на их поддержку в конфликте.

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