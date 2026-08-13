Симеоне разбил надежды Альвареса на переход в Барселону

Хулиан Альварес лично обсудил с Диего Симеоне своё будущее в Атлетико и вновь заявил о желании перейти в Барселону.

По информации Mundo Deportivo, Симеоне дал понять, что рассчитывает на аргентинца в следующем сезоне, однако решение о трансфере остаётся за руководством клуба.

Барселона уже предлагала около 100 млн евро, но Атлетико не заинтересован в переговорах и не хочет продавать форварда прямому конкуренту.

При этом Альварес продолжает настаивать на переходе, а его представители пытаются найти решение по ситуации.

Тем временем капитан Тоттенхэма переезжает в чемпионат Испании.

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