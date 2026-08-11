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Футбол

Альварес поставил ультиматум руководству

Он заявил, что больше не будет играть за Атлетико.
Сегодня, 12:48       Автор: Валентина Чорноштан
Хулиан Альварес / Getty Images
Хулиан Альварес / Getty Images

Хулиан Альварес недоволен боссами мадридского Атлетико и своим наставником Диего Симеоне.

Аргентинец разочарован действиями руководства "матрасников" на фоне своего желания перейти в Барселону, сообщает Mundo Deportivo.

Отмечается, что после возвращения в расположение клуба аргентинец хотел обсудить ситуацию с Диего Симеоне, однако тренер улетел на Ибицу на два дня. Альварес считает, что Симеоне "не хватило смелости" поговорить с ним лично.

Форвард также недоволен отсутствием генерального директора клуба Мигеля Анхеля Хиля. По информации источника, Альварес заявил сотрудникам базы, что на него не стоит рассчитывать.

К слову, экс-игрок Арсенала шокировал инсайдом о переходе Барколя, инсайдер раскрыл желание звезды ПСЖ.

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