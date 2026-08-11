Экс-игрок Арсенала шокировал инсайдом о переходе Барколя
Бывший вингер Арсенала, а теперь эксперт Перри Гроувз заявил, что Брэдли Барколя заинтересовал ещё один гранд.
Напомним, что француз является одним из ключевых игроков ПСЖ, и в его услугах были заинтересованы Реал и Ливерпуль.
Однако теперь, по информации СМИ, Барколя интересуется Арсеналом, но из‑за того, что парижане хотят получить за него не менее 150 млн евро, пока ни один из клубов не готов платить такую сумму.
Эксперт в свою очередь добавляет, что располагает информацией о желании Барколя перебраться именно в Лондон. По его словам, француз хотел бы выступать именно за "канониров".
👀 "I'd take a chance on him."— talkSPORT (@talkSPORT) August 9, 2026
🔥 "Peak Rashford or peak Gordon, Rashford beats him every single time."
Perry Groves admits he'd "take a chance" on Marcus Rashford at Arsenal pic.twitter.com/AoJla2gRM4
Ранее Араухо раскрыл причины перехода из Барселоны в Ливерпуль.
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