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Футбол

Экс-игрок Арсенала шокировал инсайдом о переходе Барколя

Инсайдер раскрыл желание звезды ПСЖ.
Сегодня, 10:30       Автор: Валентина Чорноштан
Брэдли Барколя / Getty Images
Брэдли Барколя / Getty Images

Бывший вингер Арсенала, а теперь эксперт Перри Гроувз заявил, что Брэдли Барколя заинтересовал ещё один гранд.

Напомним, что француз является одним из ключевых игроков ПСЖ, и в его услугах были заинтересованы Реал и Ливерпуль.

Однако теперь, по информации СМИ, Барколя интересуется Арсеналом, но из‑за того, что парижане хотят получить за него не менее 150 млн евро, пока ни один из клубов не готов платить такую сумму.

Эксперт в свою очередь добавляет, что располагает информацией о желании Барколя перебраться именно в Лондон. По его словам, француз хотел бы выступать именно за "канониров".

Ранее Араухо раскрыл причины перехода из Барселоны в Ливерпуль.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Арсенал Лондон Брэдли Барколя

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