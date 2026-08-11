Ювентус выбирает нового вратаря среди украинцев

Ювентус активно ищет нового голкипера и рассматривает несколько кандидатов, среди которых украинцы Андрей Лунин и Анатолий Трубин.

По данным La Gazzetta dello Sport, одной из главных целей туринцев остаётся 23-летний вратарь Пармы Зион Судзуки. Клуб готов взять японца в аренду минимум на один сезон, однако тот близок к переходу в ПСЖ.

Из‑за этого, если не получится с японцем, Ювентус может нацелиться на Лунина. Добавим, что украинец доволен пребыванием в Реале, но хочет получать больше игрового времени, поэтому способен положительно отреагировать на конкретное предложение из Турина.

К тому же, ещё один украинский голкипер входит в расширенный список возможных приобретений - это Анатолий Трубин, но, по данным источника, сейчас именно Лунин считается более вероятным вариантом.

Тем временем мадридский Реал проявляет интерес к полузащитнику Арсенала.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!