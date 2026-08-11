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Автоспорт

Лорд раскрыл планы по развитию W17 во второй половине сезона

Привезёт новинки после паузы, чтобы не отставать от Феррари и Ред Булл.
Сегодня, 09:54       Автор: Валентина Чорноштан
Мерседес / Getty Images
Мерседес / Getty Images

Мерседес готовит обновления для W17 после летнего перерыва. Об этом сообщает издание PlanetF1.

Заместитель руководителя немецкого коллектива Брэдли Лорд рассказал о планах команды по развитию W17 во второй половине сезона.

По его словам, после летнего перерыва болид получит значительный пакет обновлений. В первой половине чемпионата команда привезла крупные новинки в Монреаль, а также регулярно улучшала аэродинамику, настройки и системы управления.

Сейчас Мерседес проводит большой объем работ по повышению производительности, результаты которых начнут внедрять в машину после летней паузы.

К слову, ранее Вольфф шокировал заявлением о будущем доминировании в Формуле‑1.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: мерседес

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