Араухо раскрыл причины перехода из Барсы в Ливерпуль

Новичок Ливерпуля Рональд Араухо поделился эмоциями после перехода из Барселоны.

Уругвайский защитник признался, что очень рад присоединиться к английскому клубу и считает трансфер идеальным шагом для своей карьеры.

По словам Араухо, после интереса со стороны Ливерпуля переговоры развивались очень быстро, передаёт официальный сайт мерсисайдцев.

Футболист также отметил, что с нетерпением ждёт начала выступлений за новую команду и встречи с партнёрами.

К слову, внутри Челси удивились изменениям Мудрика после товарищеских матчей.

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