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Футбол

Известно, во сколько ПСЖ оценили Феррана Торреса. Одобрит ли эту сумму Барселона

Французы пользуются контрактной ситуацией.
Сегодня, 08:00       Автор: Валентина Чорноштан
Ферран Торрес / Getty Images
Ферран Торрес / Getty Images

ПСЖ близок к подписанию нападающего Барселоны Феррана Торреса.

Отмечается, что парижский клуб направил каталонцам официальное предложение на сумму 50 млн евро с учётом бонусов.

На текущий момент переговоры находятся на завершающей стадии. В Париже считают такую сумму выгодной, поскольку контракт испанца с Барселоной рассчитан ещё на один год.

Следовательно, если соглашение 26-летнего форварда было бы более длительным, то его стоимость могла бы составлять 70-80 млн евро, считают внутри ПСЖ.

Добавим, что ранее Барселона назвала свою цену ПСЖ за Феррана, которую считают соответствующей уровню игры Торреса.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона ПСЖ Ферран Торрес

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