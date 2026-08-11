Известно, во сколько ПСЖ оценили Феррана Торреса. Одобрит ли эту сумму Барселона

ПСЖ близок к подписанию нападающего Барселоны Феррана Торреса.

Отмечается, что парижский клуб направил каталонцам официальное предложение на сумму 50 млн евро с учётом бонусов.

На текущий момент переговоры находятся на завершающей стадии. В Париже считают такую сумму выгодной, поскольку контракт испанца с Барселоной рассчитан ещё на один год.

🚨🔴🔵 Ferran Torres move to Paris Saint-Germain, seen as imminent and matter of short time by all parties involved.



Talks will continue today between PSG and Barça to fix details and proceed. Ferran has no doubts: PSG. 🔜



🎥➕ https://t.co/b54skcWIP9 pic.twitter.com/UxPDBxhBdE — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) August 10, 2026

Следовательно, если соглашение 26-летнего форварда было бы более длительным, то его стоимость могла бы составлять 70-80 млн евро, считают внутри ПСЖ.

Добавим, что ранее Барселона назвала свою цену ПСЖ за Феррана, которую считают соответствующей уровню игры Торреса.

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