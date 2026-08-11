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Нейт Диас жёстко ответил на вызов Джейка Пола в ММА

Готов к реваншу.
Сегодня, 08:31       Автор: Валентина Чорноштан
Нейт Диас / Getty Images
Нейт Диас / Getty Images

Бывший боец UFC Нейт Диаз отреагировал на вызов Джейка Пола, который назвал американца соперником по своему дебютному бою в ММА.

Боец в соцсети X коротко ответил: "Подтягивайся, чёрт возьми", и добавил видео, в котором блогер заявляет о своём желании выйти в октагон именно с Диазом.

Напомним, что Пол и Диаз уже встречались в боксёрском поединке в августе 2023 года. Тогда блогер победил единогласным решением судей после 10 раундов.

Добавим, что Диаз в последний раз выступал в мае, проиграв Майку Перри техническим нокаутом во втором раунде.

Тем временем директор  команды Усика высказался о подготовке Джошуа к бою с Фьюри.

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