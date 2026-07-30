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Донченко получил следующего соперника в UFC

Украинский боец проведет поединок в начале сентября в Париже.
Сегодня, 19:38       Автор: Игорь Мищук
Даниил Донченко / Getty Images
Даниил Донченко / Getty Images

Украинский боец UFC полусреднего веса Данило Донченко (14-2) получил соперника на ближайший бой.

Украинец проведет поединок против американца Пунахеле Сориано (13-4).

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Бой состоится 5 сентября в рамках турнира UFC Fight Night 287 в Париже.

Напомним, что украинский боец идет без поражений в UFC, где выиграл уже три поединка, а предстоящий бой станет для него третьим в 2026 году.

В предыдущем поединке в июне на UFC Fight Night 280 в Баку Донченко одолел техническим нокаутом во втором раунде шведа Теодора Берггрена.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: UFC Даниил Донченко

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