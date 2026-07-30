Бывший руководитель Астон Мартин раскритиковал владельца команды

Бывший руководитель Астон Мартин Отмар Сафнауэр заявил, что в проблемах команды виноват ее владелец.

По мнению инженера, Лоренс Стролл слишком одержим идеей быстро достичь успеха, что приводит к хаосу.

Наиболее успешные команды отличаются стабильностью, которой у Астон Мартин как раз и нет.

Лоренс владеет командой уже восемь лет. Мне кажется, нужно вернуться на пять лет назад – считаю, хаос вызван желанием слишком быстро добиться успеха в Формуле-1. А желание слишком быстрого успеха и отсутствие терпения приводит к тому, что ты слишком быстро меняешь сотрудников. Не поймите меня неправильно, Лоренс правда хочет, чтобы все получилось. Но когда тебе нужен быстрый результат, это сбивает с толку – ты начинаешь избавляться от специалистов. "Мы лишь пятые в чемпионате – этого недостаточно. Давайте переманим сотрудников из команды, которая идет на первом месте, соберем всех их вместе". И начинается бесконечная чехарда, а для успеха нужна стабильность

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