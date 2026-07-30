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Футбол

Основной игрок Барселоны провел первую тренировку после травмы, полученной на ЧМ-2026

Рафинья готовится с каталонской командой к новому сезону.
Сегодня, 17:52       Автор: Игорь Мищук
Рафинья / Getty Images
Рафинья / Getty Images

Вингер Барселоны Рафинья начал тренироваться с командой после возвращения с чемпионата мира-2026, где он получил травму.

Как сообщает официальный сайт каталонского клуба, 29-летний бразилец провел часть сегодняшнего занятия в общей группе.

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Напомним, на ЧМ-2026 Рафинья получил мышечное повреждение правого бедра в поединке сборной Бразилии во втором туре группового этапа с Гаити (3:0), после чего пропустил последующие игры своей национальной команды на турнире.

В прошлом сезоне в составе Барселоны бразильский вингер провел 33 матча во всех турнирах, отличившись 21 голом и восемью результативными передачами.

Ранее сообщалось, что полузащитник Барселоны Френки де Йонг вернулся с ЧМ-2026 с серьезной травмой.

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КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: Барселона рафинья

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