УЕФА объявил о бойкоте соревнований под эгидой ФИФА

УЕФА объявил о том, что будет бойкотировать все соревнования, проходящие под эгидой ФИФА.

Такое решение было принято на внеочередной сессии, которая была вызвана из-за решения ФИФА продать часть прав на ЧМ внешним инвесторам.

Все 55 участников УЕФА единогласно выступили против этой инициативы. В качестве давления альянс объявил бойкот ФИФА.

Наше несогласие выходит далеко за рамки простого соблюдения процессуальных норм.

В тот момент, когда внешние инвесторы приобретают доли собственности в соревнованиях ФИФА, футбол меняется навсегда. Коммерческая выгода становится постоянной обязанностью. Ожидания инвесторов становятся ежедневным давлением. С этого момента каждое решение, касающееся международного календаря, каждое решение о форматах соревнований и каждое решение, определяющее будущее футбола, больше не руководствуется тем, что лучше всего служит игре, а тем, что лучше всего служит интересам акционеров.

Такой модели нет места в мировом футболе. Будущее футбола не может определяться ожиданиями тех, чья первостепенная задача — максимизировать финансовую прибыль. Интересы национальных ассоциаций, лиг, клубов, игроков и болельщиков также не могут подчиняться прибыли инвесторов. Футбол не может закладывать свое будущее ради финансовой выгоды.

Позиция Европы ясна. Мы никогда не придадим этой модели легитимность. Никто не имеет морального права продавать то, что он лишь хранит в доверительном управлении для следующего поколения.

В результате сегодняшнего обсуждения ни одна национальная сборная УЕФА не будет участвовать ни в одном соревновании ФИФА до тех пор, пока эти предложения остаются в силе, если только от этого предложения не будет полностью отказано и не будут даны обязательные гарантии того, что ФИФА никогда больше не откроет свое управление или соревнования для частной собственности.

Стоит отметить, что АФК и КОНКАКАФ также скептически отнеслись к идее ФИФА. Однако эти организации пока не принимали радикальных мер.

Следить за новостями и получать интересный спортивный контент можно в нашем Telegram-канале!