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Футбол

ПСЖ с пятой попытки сумел уговорить Монако

Манес Аклиуш все же переедет в Париж.
Сегодня, 19:30       Автор: Андрей Безуглый
Манес Аклиуш / Getty Images
Манес Аклиуш / Getty Images

Монако все же согласился продать Манеса Аклиуша, пишет L’Equipe.

Напомним, что парижане уже некоторое время пытались договориться с монегасками.

И в итоге Монако наконец принял предложение в 50 млн евро, которое стало пятым от ПСЖ.

Теперь парижскому клубу осталось только согласовать контракт с самим игроком, а затем уже уладить все бюрократические вопросы.

Ранее также Челси завершил трансфер защитника сборной Франции.

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