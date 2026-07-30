ПСЖ с пятой попытки сумел уговорить Монако

Манес Аклиуш все же переедет в Париж.

Монако все же согласился продать Манеса Аклиуша, пишет L’Equipe.

Напомним, что парижане уже некоторое время пытались договориться с монегасками.

И в итоге Монако наконец принял предложение в 50 млн евро, которое стало пятым от ПСЖ.

Теперь парижскому клубу осталось только согласовать контракт с самим игроком, а затем уже уладить все бюрократические вопросы.

Ранее также Челси завершил трансфер защитника сборной Франции.

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