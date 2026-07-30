Карпаты объявили о подписании испанского легионера

Карпаты объявили о подписании правого защитника испанского клуба Культураль Леонеса Ивана Калеро.

Как сообщает официальный сайт "зелено-белых", 31-летний футболист заключил контракт на два года с возможностью продления еще на один сезон.

Финансовые детали сделки не разглашаются, однако, по данным Transfermarkt, испанский защитник обошелся львовскому клубу в 450 тысяч евро.

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В минувшем сезоне Калеро, который также может сыграть на позиции вингера, провел в составе Культураль Леонесы в Сегунде и Кубке Испании 35 матчей, отличившись пятью голами и пятью результативными передачами.

Калеро прошел через академии Реала и Атлетико. Начинал карьеру защитник во второй и третьей командах "матрасников", после чего выступал за Дерби Каунти, Бертон Альбион, Спарту Роттердам, Эльче, Саламанку, Нумансию, Малагу, Алькоркон, Картахену и Сарагосу.

Ранее сообщалось, что Карпаты вернули на родину украинского форварда.

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